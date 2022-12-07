WhiteBIT и lifecell предоставят возможность совершать криптооперации без интернета

Отмечается, что доступ к экосистеме биржи будет обеспечивать использование USSD. Эта технология позволяет совершать операции с криптовалютой без интернет-соединения.

В частности, пользователи WhiteBIT с подключенным номером lifecell смогут проверять курсы торговых пар USDT, BTC, UAH, WBT, общий и торговый балансы, просматривать детализированную информацию по каждому из балансов, отправлять средства между балансами, покупать или продавать имеющиеся виртуальные активы на торговых балансах, брать депозит криптовалюты на баланс пользователя.

Использование этой технологии повышает безопасность транзакций, поскольку мобильный оператор передает такие транзакции через защищенную среду, построенную lifecell и WhiteBIT. Это практически делает невозможным фишинг (одна из разновидностей интернет-мошенничества с целью получения незаконного доступа к конфиденциальным данным пользователей). То есть пользователи WhiteBIT будут иметь надежный, стабильный и защищенный доступ к сервисам биржи.

"Совместно с lifecell мы нашли решение, как обеспечить украинцам доступ к криптовалюте, несмотря на отсутствие интернет-соединения. Оно позволяет пользователям WhiteBIT совершать криптовалютные операции 24/7 независимо от обстоятельств. Доступ к продуктам биржи будет таким же простым и привычным, как возможность написать смс-сообщение. И неважно, смартфон в твоих руках или старый кнопочный телефон Nokia 3310. Это также отличный способ поддержать экономику страны. Мы не только действуем в интересах пользователей, но и еще раз доказываем: украинцы - нация несгибаемых людей. И пусть все, кто этого еще не понял, услышат: никакие трудности нас не сломают и не остановят", - рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

В рамках сотрудничества lifecell и WhiteBIT и дальше будут развивать Web 3.0 продукты и общую экосистему, чтобы пользование криптовалютой было более удобным и доступным для украинцев.

В частности, компании уже работают над тем, чтобы в ближайшее время обеспечить возможность пополнения мобильного счета криптовалютой и пополнение бумажника WhiteBIT с мобильного счета.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Компания имеет украинские корни: создана в 2018 году в Харькове и насчитывает команду из более чем 500+ специалистов.

lifecell - украинский телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на базе скоростного интернета. В цифровое портфолио компании входят: многофункциональный мессенджер BiP, защищенное облачное хранилище lifebox, мобильный платежный сервис, приложения TV+, lifecell music и т.д.

По состоянию на конец третьего квартала 2022 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 8,2 млн пользователей.