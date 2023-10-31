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WhiteBIT анонсировала раннюю продажу билетов на матч Украина - Италия за криптовалюту

Фото: WhiteBIT анонсировала раннюю продажу билетов на матч Украина - Италия за криптовалюту (twitter.com/Azzurri)
Автор: Александр Мороз

Болельщики национальной сборной Украины по футболу могут получить ранний доступ к билетам на матч Украина-Италия, который состоится 20 ноября, приобретя их за криптовалюту на два дня раньше официального старта продаж. Такую возможность предоставляет официальный криптопартнер сборной - биржа WhiteBIT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Уже третий раз WhiteBIT объявляют о возможности продажи эксклюзивных билетов на домашние матчи украинской сборной, которые сейчас проходят за границей.

Болельщики уже успели оценить удобство такой покупки билетов на матчи Украина-Мальта и Украина-Англия и подарить сборной по-настоящему домашнюю поддержку на стадионах Европы.

Матч Украина-Италия в Германии не станет исключением. Это конечный и решающий поединок группового раунда квалификации Евро-2024 для сборной Украины.

Приобрести билеты за криптовалюту на два дня раньше можно с помощью Whitepay – специального технического решения от WhiteBIT для приема цифровых платежей. Ссылка на покупку здесь: https://bit.ly/47c33er.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и Министерством цифровой трансформации создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона", "Трабзонспор" и Металлист 1925, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.

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