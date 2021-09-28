WhatsApp може запрацювати на декількох пристроях одночасно

На даний момент функція під назвою Multi-device дозволяє підключити можна до чотирьох пристроїв, включаючи комп'ютер з Windows, macOS, сесію WhatsApp Web або розумний дисплей Facebook Portal. Однак основним пристроєм може бути тільки смартфон.

Так, згідно з даними останньої бета-версії, при установці WhatsApp на другий пристрій не буде потрібно доступ до Інтернету з основного додатка.

При цьому історія листувань буде автоматично синхронізуватися, додаток завантажить всі повідомлення та інші дані з сервера.

Як стверджують в WhatsApp, всі дані будуть захищені наскрізним шифруванням.

Поки функція недоступна навіть в тестовому режимі.