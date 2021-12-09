WhatsApp запустить криптовалютні перекази

За даними видання, скористатися перекладами вже можуть обмежене коло жителів Сполучених Штатів. Це стало можливо завдяки інтеграції кріптокгаманця Novi.

Надіслати токен можна буде прямо під час листування, для цього необхідно натиснути на "плюс" і вибрати "платіж" в меню, що з'явилося.

Novi не буде брати комісію за перекази, а також не буде встановлювати ліміти на частоту кріптовалютних переказів. При цьому платежі будуть відбуватися миттєво.