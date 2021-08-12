У WhatsApp з'явилась нова корисна функція

WhatsApp запроваджує корисне оновлення. Нова функція дозволятиме користувачам месенджеру пересилати дані чатів з Android на iOS й навпаки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на GSM Arena.
Відомо, що першими смартфонами, які отримають оновлення стануть Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
Вже через деякий час функція стане доступною для усіх користувачів смартфонів Samsung, які використовують операційну систему Android 10 та вище. Також оновлення стане доступним на техніці компанії Apple й на пристроях, що працюють на ОС компанії Google.
Зауважимо, що передача даних чатів між пристроями сьогодні відбувається лише за допомогою їх з'єднання кабелем.