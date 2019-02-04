У WhatsApp додали нову функцію безпеки для iPhone

Нова версія месенджера вже з'явилася в AppStore

В мессенджере WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев устройств компании Apple. Это следует из данных при обновлении приложения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Новая версия мессенджера уже появилась в AppStore.

Теперь разблокировать мессенджер можно, используя Touch ID или Face ID. Биометрическую систему пользователь сможет включить по собственному желанию, приложение будет блокироваться в зависимости от настроек сразу после выхода из мессенджера или через выбранный временной промежуток.

Ранее РБК-украина писало, что удаленные сообщения в WhatsApp можно восстановить благодаря функции резервного копирования.

Также сообщалось, что уязвимость в мессенджере Facebook WhatsApp позволяла перехватывать контроль над аккаунтами пользователей, когда они отвечали на входящий видеозвонок. Проблема была обнаружена в конце августа и исправлена Facebook в начале октября, следует из технического доклада, размещенного в интернете.