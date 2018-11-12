WebPromoExperts PPC Day: восьма щорічна онлайн-конференція з контекстної реклами

Хочете дізнатися, як отримувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно?

14 грудня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує щорічну онлайн-конференцію PPC Day, яка присвячена одному з найбільш ефективних і динамічних способів просування товарів і послуг в мережі контекстної реклами.

Представників таких найбільших компаній, як Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, Inweb, TestFort, Newage, Content Avenue, Comfy та інші розберуть кейси та познайомлять вас із найкращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

Що вас чекає в цей раз?

8 годин корисної насиченої інформації;

15 півгодинних доповідей, побудованих на основі розборів реальних кейсів;

онлайн-спілкування в чаті та можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;

бонуси, плюшки від організатор та партнерів.

Конференція буде особливо корисно, якщо ви:

власник малого чи середнього бізнесу, який хоче зрозуміти, як ефективно розподіляти бюджет на контекст;

інтернет-маркетолог, який хоче бути в тренді і знати про всіх інструментах контекстної реклами;

PPC-спеціаліст, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;

менеджер проектів, який хоче розібратися, як правильно працювати з самим ефективним інструментом продажу онлайн

Як потрапити на конференцію?

Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зарегистрироваться. А щоб не втратити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць - купуйте доступ до записів та презентацій. До речі, зараз у вас є чудова можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не упустіть свій шанс!

Організатори і спонсори: «WebPromoExperts», «WebPromo»

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