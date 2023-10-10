Weblium допоміг українським волонтерам створити понад 300 професійних сайтів. Загальна сума допомоги - понад 1 млн. грн.

Конструктор сайтів Weblium підтримує українські благодійні організації, надаючи їм можливість створити власні професійні веб-сайти на суму понад 1 мільйон гривень. З моменту розпочатку повномасштабного російського вторгнення команда Weblium отримала понад 350 запитів від благодійних організацій та волонтерів, які бажали отримати безкоштовні послуги з розробки та хостингу веб-сайтів.

З цього моменту близько 90% запитів отримали позитивний відгук. Сума коштів, виділених на цю програму, вже перевищила 1 мільйон гривень.

"На сьогодні, в рамках цієї програми, ми надали безкоштовні інструменти для створення професійних веб-сайтів для 304 різних організацій та волонтерів. Ми не плануємо зупинятися. Після спалаху російської агресії було очевидно, що ми повинні максимально сприяти цивільному населенню, державі та військовим, надаючи наш продукт. Тому ми вирішили надавати безкоштовний доступ до всього функціоналу нашого конструктора веб-сайтів для волонтерських організацій, які допомагають Україні", - заявила генеральний директор Weblium Даніелла Шихабутдінова.

Програма була запущена 19 квітня 2022 року і буде продовжувати працювати до завершення війни. Будь-яка благодійна організація, волонтери або неприбуткова організація може подати заявку і, після короткого розгляду, який триває до чотирьох робочих днів, отримати безкоштовний доступ до тарифного плану Unlim. Це дозволяє їм безкоштовно використовувати більше 300 професійних шаблонів для веб-сайтів, створювати необмежену кількість сторінок, використовувати багатомовність, інтегрувати сторонній код та додавати до 10 авторів на свій сайт.

Зараз загальна вартість послуг, наданих в рамках цієї програми, становить понад 29 тисяч доларів, що за середньозваженим курсом перевищує 1 мільйон гривень.

"Weblium - це український продукт. Більшість нашої команди знаходиться в Україні, особливо в Києві. Ми відмовились від надання послуг клієнтам з Росії з перших днів війни. Головною нашою метою стало створення максимально сприятливих умов для українських волонтерських організацій. Тому ми надаємо безкоштовний доступ до наших комерційних тарифів, що дозволяє створювати не просто веб-сайт, але і просувати його через пошукові системи та використовувати маркетингові інструменти", - додав головний маркетинговий офіцер Weblium Богдан Тимошенко.

За допомогою цієї пропозиції від Weblium, кожен волонтер отримує інструмент, який дозволяє їм ефективно звертатися до аудиторії по всьому світу та виконувати свої завдання швидко та ефективно.

Давайте підтримаємо волонтерів, Збройні Сили України та наближаємо перемогу над ворогом разом.

Додаткова інформація:

Weblium - це світовий конструктор веб-сайтів з українським корінням, який був створений у 2017 році. З тих пір за допомогою цього інструменту було створено понад 300 тисяч веб-сайтів. Платформа пропонує як безкоштовний функціонал, так і просунуті комерційні тарифи. Команда компанії налічує понад 50 фахівців, і загальний обсяг інвестицій становить близько 3 мільйонів доларів.