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Walt Disney купила 21st Century Fox за 71,3 млрд доларів

Новини » Економіка    20.03.2019 - 20:04
Walt Disney купила 21st Century Fox за 71,3 млрд доларів
Фото: Walt Disney (thewaltdisneycompany.com)

Компанія Walt Disney завершила операцію з купівлі 21st Century Fox

Компанія Walt Disney завершила операцію з купівлі 21st Century Fox. Медіа-кінохолдинг придбав кінокомпанію за 71,3 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Очікується створення нової компанії New Fox, яка об'єднає всі дочірні підприємства 21st Century Fox - Fox Broadcasting, Fox TV, Fox Sports і Fox News.

Акціонерам 21st Century Fox пропонують натомість готівку, акції Walt Disney або і те, і інше.

Раніше угоду схвалили Мін'юст США, Європейська комісія і Китай. Додамо, що влітку 2018 року Sky і 21st Century Fox домовилися про злиття. Сума узгодженої угоди склала 32,5 млрд доларів.

Нагадаємо, в 2017 році повідомлялося, що компанія Walt Disney має намір придбати активи 21th Century Fox за 52,4 млрд доларів.

В рамках угоди Walt Disney стане власником кіностудії 20th Century Fox, каналів FX і National Geographic, а також 39% акцій телеканалу Sky.

Зазначається, що на основі каналів Fox News і Fox Sports, що не увійшли в угоду, буде створена нова компанія. Крім того, ця операція ще повинна дістати схвалення американських регуляторів.

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