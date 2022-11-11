"Взять не могут, потому уничтожают все вокруг". Как живет Бахмут под постоянной атакой россиян

Бахмут – одно из самых горячих направлений боевых действий. Российские войска не могут взять украинский город, поэтому пытаются полностью уничтожить его, забрасывая артиллерийскими снарядами, минами и обстреливая из танков.

Солдаты РФ вместе с наемниками ЧВК "Вагнера" давят на Бахмут как стратегически важный населенный пункт, пытаясь показать хоть какой-нибудь успех на фронте российскому диктатору и его сторонникам.

Кроме того, если ВСУ удастся отбросить врага от города, по всей линии фронта оккупанты будут вынуждены переходить к защитным действиям, в глухую оборону или отступать. На этом направлении месяцами продолжаются тяжелые бои с потерями обеих сторон. Что сегодня происходит в самом Бахмуте – в репортаже РБК-Украина.

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Въезжаем в город, который буквально пылает. Бахмут сегодня принимает на себя сокрушительные удары российского вооружения, превращающего вчерашний живой город в апокалиптический.

Пока едем, слышим один за другим взрывы в перемешке с криками людей. Прямо посреди дороги яма от удара снаряда, а еще 9 месяцев назад здесь была пробка из авто местных, которые ждали, чтобы проехать к работе или по делам. Теперь, кроме войны, здесь ничего не остается.

Вчерашние магазины, вокзал, супермаркеты превратились в однообразные жуткие дома с разбитыми окнами. Где-то осталась половина здания, где-то – совсем ничего. На асфальте лежат остатки вчерашней жизни: детские игрушки, квитанции за свет, одежду. Убегая отсюда, люди забирали самое важное, оставляя планы, чаяния и сотни фотографий, которые теперь разлетаются по улицам Бахмута.

Фото: GettyImages

Сегодня здесь продолжаются активные боевые действия. Российские войска стоят под городом и стреляют по нему всем, чем могут. Здесь работает вражеская артиллерия, танки, авиация. Точного количества погибших и пострадавших нет, но спасатели говорят, что в день бывает до 10 раненых среди гражданского населения.

Приезжаем на базу спасателей, ежедневно выполняющих героическую работу. В таких условиях невозможно жить, а они еще помогают гражданским и выезжают на места обстрелов. Рядом с ними бегают собаки и постоянно лают, когда слышат новый взрыв. Только вот защитить своих хозяев не могут, скорее – наоборот.

"У нас нет точной статистики. Бывают дни, когда у нас около 6 или 10 раненых. Мы им оказываем первую медицинскую помощь и передаем в больницу. Сегодня не было раненых или, возможно, мы еще не знаем. В городе отсутствует связь, свет, поэтому у нас не всегда есть актуальная информация", – сообщил изданию начальник отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Бахмутского районного управления Артур Спицын.

Вообще в городе раненых фиксируют все меньше, потому что большинство населения уже давно уехало. Те, кто остаются здесь, относятся к взрывам как к обыденности. Проезжая по улицам, мы видели несколько пожилых мужчин, шедших с пакетами, и женщину, которая куда-то направлялась на велосипеде. Она сама что-то истерически кричала. Почему они до сих пор здесь – непонятно.

Фото: Анастасия Рокитна

Этот город выглядит как после торнадо, захватившего с собой все живое, что здесь было. И опасность остается всегда. Военные нам рекомендовали осторожно ехать, намекая, что дороги простреливаются и на другой стороне города могут сидеть снайперы. А эти местные разъезжают по остаткам улиц, как будто уже простились с жизнью и смирились с условиями смерти.

Как рассказал изданию волонтер, занимающийся эвакуацией гражданского населения, Николай Сиренко, люди считают, что никому не нужны, и им некуда ехать.

"Основная часть оставшихся людей – это люди, которые решили здесь зимовать, они не хотят уезжать. Говорят, что никому не нужны, что везде надо платить деньги. Свое решение меняют только тогда, когда прилетает в их дом, когда обостряются болезни, или когда замерзают в квартире", – рассказал волонтер.

Фото: GettyImages

Парень говорит, что был случай, когда приехали забирать женщину, которая двое суток пролежала во влажном доме и там было холоднее, чем на улице. Вообще, по его словам, город отказываются покидать пенсионеры или ухаживающие за ними. Хотя непонятно, как в таких условиях можно ухаживать за кем-то, когда люди могут по несколько дней вообще ничего не есть, спать в холоде и попасть под обстрел.

Более того, в городе остаются дети. Сиренко говорит, что пытался говорить с их родителями по поводу эвакуации, но они агрессивно настроены и не хотят общаться.

Другая история, когда один из местных волонтеров проводил эвакуацию в Соледаре и там увидел семью с детьми, которые, как оказалось, сначала выезжали из города как внутренние переселенцы, но впоследствии выплаты закончились и им некуда идти. Потому и вернулись назад и продолжают жить почти во фронтовой зоне.

Пока едем и говорим, на глаза попал Бахмутский ж/д вокзал. Вернее его остатки. В нем не осталось ни окон, ни дверей, только черный пепел, покрывший всю территорию вокзала и периодически поднимающийся, когда атакуют город.

Еще в октябре оккупанты по нему ударили из тяжелой артиллерии. От попадания двух ракет здание разрушилось: почти уничтожен второй этаж и поврежден фасад и кровля. Сегодня это один из домов-призраков, восстановление которого начнется не скоро. Люди еще долго не смогут сесть в поезд и приехать в восточный город Украины.

Вообще, Бахмут напоминает первые дни Бучи после освобождения от российских оккупантов. Различие в том, что рядом линия фронта, которая все ближе подтягивается к центру города, и о покое здесь говорить еще рано. Но украинские военные работают и не дают сюда зайти российским солдатам. В частности, в этом направлении работают бойцы бригады быстрого реагирования НГУ.

"Противник совершает наступательные действия и регулярно пытается прорваться в Бахмут, постоянно обстреливает не только украинские позиции, но и гражданские объекты города и места нахождения населения. Военные Национальной гвардии прибывают и оказывают всю возможную медицинскую помощь пострадавшим и помогают с эвакуацией в медицинские учреждения" , – сообщил РБК-Украина пресс-офицер бригады оперативного назначения НГУ Максим Таран.

Он призывает бахмутчан не надеяться на удачу, а эвакуироваться в более безопасные районы, пока военные отгоняют российское нашествие. "Пока под массированным огнем артиллерии и стрелкового оружия противник отступил. Наши бойцы мужественно держат определенные рубежи и наносят противнику потери", - добавил Таран.

Пока едем, ежеминутно слышим взрывы, особенно активно работает вражеская артиллерия. У поселка Опытное и Зайцево продолжаются основные бои, но долетает до восточной стороны Бахмута. Кроме того, случаются попытки захода ДРГ в сам город.

Фото: GettyImages

И пока украинская армия каждый день отражает российское нашествие на окраинах населенного пункта, в самом Бахмуте уже готовятся к боям. Как рассказал один из разведчиков на этом направлении в комментарии РБК-Украина, последние дни усиленно работает вражеская артиллерия и это говорит о возможной подготовке наступления российской армии.

"Такая артподготовка часто происходит, когда они планируют наступать. Надеюсь, что мы удержим Бахмут. Но ситуация в городе сложная, скоро будет как в Лисичанске или Северодонецке. Когда взять не могут, поэтому бьют артиллерией и уничтожают все вокруг", – рассказал он.

По его словам, украинские солдаты не собираются уходить, крепко укрепившись на своих позициях. В самом городе чуть ли не на каждой стене написано обращение к оккупантам: "Кадыровцы, вы предатели для чеченцев", "Российский солдат, ты за все ответишь".

Здесь россиян никто не ждет, а украинская армия настроена на тяжелые бои за свою землю и призывает людей покинуть населенный пункт в целях собственной безопасности.