Вибухи в столиці невизнаного Придністров'я - це провокація Росії, - розвідка

"У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулися в приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР", - зазначили в ГУР.

В результаті вибухів задні отримало пошкодження. Імовірно, обстріл проводився з ручних протитанкових гранатометів (РПГ).

У ГУР додали, що для керівництва Придністров'я обстріл будівлі в центрі Тирасполя не став несподіванкою. Ще 22 квітня стало відомо про плани влади ПМР підготувати "захищений пункт управління цивільної оборони міста". При цьому підкреслювалося, що в разі його відсутності ставилося завдання про його термінове створення.

"Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники ПМР вже готувалися до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера", - додали в розвідці, опублікувавши копію відповідного запиту.

Фото: запит про захищений пункт управління цивільної оборони Придністров'я (t.me/DIUkraine/405)

Вибухи в Тирасполі, уточнили в ГУР, - це одна із запланованих російськими спецслужбами провокацій, організованих ФСБ для нагнітання в Придністров'ї панічних і антиукраїнських настроїв. Їх мета - виправдати війну в Україні і залучити ПМР до бойових дій на українській території.

"Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - зазначили в розвідці, додавши, що ФСБ продовжить серію провокацій в Придністров'ї.

Реакція Кишинева на вибухи в Тирасполі

У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи в будівлі МДБ невизнаного Придністров'я - це привід для створення напруженості в регіоні. У відомстві закликали зберігати спокій. Служба безпеки країни скликала термінове засідання у зв'язку з подією.