Вибухи у районі Миргорода Полтавської області: в ОВА дали пояснення

У середу, 29 червня, в Миргородському районі Полтавської області буде чутно вибухи. Місцевих мешканців просять не панікувати – вибухи – це наслідки навчальних стрільб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"29 червня на території Миргородської громади триватимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" – написав він.
Як повідомлялося, навчальні стрільби у цьому районі проводитимуться і 30 червня.
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