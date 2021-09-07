ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибухи в Казахстані: кількість жертв зросла до 16

Новость на русском →
Казахстан, Вівторок 07 вересня 2021 12:28
Вибухи в Казахстані: кількість жертв зросла до 16 Фото: у Казахстані зросла кількість жертв вибухів на військових складах (twitter.com/peyamakurd)
Автор: Тіберій Юрик

В результаті вибухів на військових складах в Казахстані загинули не менше 16 осіб. У лікарні помер військовослужбовець, який одним з перших приступив до гасіння загоряння на складах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Казахстану.

"7 вересня 2021 року в міській лікарні міста Тараз в результаті травм, отриманих 26 серпня при гасінні пожежі на складі боєприпасів в Жамбильській області, помер військовослужбовець військової частини 28349 капітан Киргизалієв Ерлан 1983 року народження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони повідомили, що чоловік був начальником відділення зберігання боєприпасів і одним з перших приступив до робіт з ліквідації загоряння на складі.

Нагадаємо, що ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи.

Також влада Жамбильської області Казахстану оголосили режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в районі, де сталися вибухи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені