Вибухи в Казахстані: кількість жертв зросла до 16

В результаті вибухів на військових складах в Казахстані загинули не менше 16 осіб. У лікарні помер військовослужбовець, який одним з перших приступив до гасіння загоряння на складах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Казахстану .

"7 вересня 2021 року в міській лікарні міста Тараз в результаті травм, отриманих 26 серпня при гасінні пожежі на складі боєприпасів в Жамбильській області, помер військовослужбовець військової частини 28349 капітан Киргизалієв Ерлан 1983 року народження", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони повідомили, що чоловік був начальником відділення зберігання боєприпасів і одним з перших приступив до робіт з ліквідації загоряння на складі.