В Енергодарі пролунала серія вибухів

В Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. Місто наразі тимчасово захоплене російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

"В Енергодарі серія гучних вибухів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що жителі міста вийшли на мирний мітинг на підтримку України. Коли містяни почали розходитися, під’їхали автозаки окупантів. Російські військові затримували учасників мітингу.

"За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти почали блокувати мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі.

Фото: мітинг в Енергодарі (t.me/energodar_ukr)