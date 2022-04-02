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В Енергодарі пролунала серія вибухів

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Енергодар, Субота 02 квітня 2022 12:05
В Енергодарі пролунала серія вибухів Фото: в Енергодарі пролунали вибухи (t.me/orlovdmytro)
Автор: Наталія Юрченко

В Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. Місто наразі тимчасово захоплене російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"В Енергодарі серія гучних вибухів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що жителі міста вийшли на мирний мітинг на підтримку України. Коли містяни почали розходитися, під’їхали автозаки окупантів. Російські військові затримували учасників мітингу.

"За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти почали блокувати мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі.

В Енергодарі пролунала серія вибухівФото: мітинг в Енергодарі (t.me/energodar_ukr)

Нагадаємо, депутат міської ради Енергодару від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "народну раду".

Також стало відомо, що співробітники ФСБ, що прибули в Енергодар, допитують місцевих мешканців, застосовуючи фізичну силу.

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