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Під час вибуху на військовій базі в Колумбії постраждали понад 30 осіб

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Колумбія, Середа 16 червня 2021 06:14
Під час вибуху на військовій базі в Колумбії постраждали понад 30 осіб Фото: в результаті вибуху на військовій базі в Колумбії постраждали 36 осіб (fvdigital.do)
Автор: Артур Родивилов

Унаслідок вибуху замінованого автомобіля на військовій базі в прикордонному місті Кукута у Колумбії постраждали 36 осіб. Про це повідомив міністр оборони Дієго Молано.

Його цитує Reuters.

Вибух стався на базі 30-ї армійської бригади в північно-східному місті недалеко від кордону з Венесуелою. Двоє чоловіків в'їхали на базу на білій вантажівці Toyota, видаючи себе за офіційних осіб.

За словами Молано, одному з поранених зробили операцію, а 29 осіб госпіталізовані. Високопоставлений чиновник також сказав Reuters, що кількість поранених могла бути більша, але більша частина персоналу перебувала в ізоляції через коронавірус.

Відзначається, що попри мирну угоду 2016 року з повстанцями з революційних Збройних сил Колумбії (FARC), збройні сили Колумбії продовжують боротися з партизанами Національної визвольної армії (ELN), злочинними угрупованнями та колишніми членами FARC, які відкидають цю угоду.

Дисиденти з ELN, FARC і злочинні угруповання присутні в іноді неспокійній провінції Норте-де-Сантандер, де діє 30-а бригада.

За словами Молано, початкова гіпотеза полягає в тому, що за цим актом стоїть ELN. Також розслідується причетність FARC.

Раніше на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї в результаті вибухів загинули 15 людей. Ще близько 500 осіб отримали поранення.

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