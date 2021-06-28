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Під час вибуху в столиці Бангладеш постраждали понад 50 осіб, є загиблі

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Дакка, Понеділок 28 червня 2021 02:30
Під час вибуху в столиці Бангладеш постраждали понад 50 осіб, є загиблі Фото: більше 50 людей постраждали в результаті вибуху в Бангладеш (dhakatribune.com)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше семеро людей загинули та понад 50 отримали поранення в результаті вибуху у Дацці - столиці Бангладеш. Вибух стався на першому поверсі триповерхової будівлі на вулиці в районі Могбазар.

Про це повідомляє The Daily Star.

За словами Шафікула Іслама, в результаті вибуху постраждали ще сім прилеглих будівель і три автобуси.

Пожежники отримали інформацію про те, що трапилося о 19:35 за місцевим часом (16:35 за Києвом). До місця події було направлено 14 пожежних підрозділів.

Свідки повідомили The Daily Star, що вибух стався на першому поверсі будівлі. Там знаходилися салон електроніки, ресторан, точки продажу м'яса і кондитерська.

У коментарі виданню The Daily Star Іслам сказав, що найбільш ймовірна причина того, що сталося - вибух газу. За його словами, підстав підозрювати теракт чи інші навмисні дії у поліції немає.

Так, вибух міг статися в ресторані. Крім того, перед будівлею велися будівельні роботи, при яких міг статися витік. Ці версії мають намір перевірити правоохоронні органи.

Раніше на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї унаслідок вибухів загинули 15 людей. Ще близько 500 осіб отримали поранення.

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