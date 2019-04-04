У Києві помер підривник автомобіля співробітника спецслужб

У Києві 4 квітня в лікарні помер чоловік, який постраждав при спробі мінування автомобіля співробітника спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера ГПУ Андрія Лисенка в Facebook.

Лисенко повідомив, що близько 03 години 17 хвилин у Києві чоловік скоїв замах на вчинення терористичного акту стосовно співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування його автомобіля.

Під час закладки вибухівки, в результаті спрацьовування вибухового пристрою він отримав численні тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування здійснює ГУ НП в місті Києві, процесуальне керівництво доручено військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

Нагадаємо, РБК-Україна опублікувало відеозапис вибуху автомобіля в Києві на вулиці Академіка Вільямса.

За даними ЗМІ, автомобіль належав офіцерові української розвідки, учаснику Операції об'єднаних сил. За попередньою інформацією, в результаті вибуху одна людина отримала поранення. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.