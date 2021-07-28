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Вибухівку на території Чорнобильської АЕС не знайшли: поліція шукає "мінерів"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Інформація про мінування Чорнобильської АЕС не підтвердилася. На території станції вибухонебезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає анонімних "мінерів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"При проведенні перевірки вибухових пристроїв і небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15:20 режим аварійної небезпеки знятий", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що після надходження сигналу про мінування Чорнобильської АЕС на станцію прибула слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки. На підприємстві був введений режим аварійної небезпеки.

Правоохоронці взяли під посилений контроль всю 10-кілометрвую територію зону відчуження, три контрольно-пропускних пункти і патрулювали місцевість. Охорону АЕС здійснювали співробітники Нацгвардії України, також були залучені два екіпажі ДСНС.

Нагадаємо, інформація про мінування Чорнобильської АЕС надійшла вдень 28 липня. Передбачається, що повідомлення про закладений на території станції вибуховий пристрій відправили сталкери.

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