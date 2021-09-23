Вибухівка та протитанкові міни. СБУ на Донбасі виявила три схрони бойовиків

СБУ виявила у районі операції Об’єднаних сил (ООС) три схрони бойовиків. З арсеналу було вилучено пластид, 13 протитанкових мін та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією відомства, схованки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Силовики оглянули схрон, замаскований у покинутому гаражі у Лисичанську (Луганська область) і внаслідок чого виявили:
Крім того, з іншого тайнику, обладнаного поблизу помпової станції на в’їзді до міста, правоохоронці вилучили понад 180 артилерійських снарядів.
Між тим у Маріуполі, в руслі річки Кальчик, силовики виявили 3963 патрони різного калібру.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до неї.
Фото: СБУ на Донбасі виявила три схрони бойовиків (ssu.gov.ua)