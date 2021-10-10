Вибух після затишшя. Франція обіграла Іспанію у шаленому фіналі Ліги Націй

Збірна Франція - другий володар кубка Ліги націй в історії. Французи у фіналі змогли переграти Іспанію, поступаючись по ходу зустрічі - 2:1.

Перша половина і початок другого тайму команди провели більше в тактичній боротьбі без особливих моментів. Але все ожило в середині другої 45-хвилинки, видавши забійні кілька хвилин.

Так, на 64-й хвилині вибухнула Франція. Гравці "ле бльо" організували швидку атаку, яку завершував Тео Ернандес, але його удар взяла на себе поперечина. Іспанці відразу відповіли контратакою, яка завершилася голом. Бускетс закинув на Оярсабаля, за яким не встежив Упамекано, а той щільно пробив низом у дальній кут воріт Льоріса - 1:0.

Довго іспанцям святкувати не вдалося, оскільки відразу після розіграшу з центру поля французи рахунок зрівняли. Мбаппе відпасував на Бензема, який з кута штрафного іспанців закинув м'яч по божевільній траєкторії м'яч за комір Симону - 1:1.

Після цього команди стали діяти більш активно в атаці, але все, як здавалося, йде до овертаймів. Але на 80-й хвилині Мбаппе після довгої передачі за спини іспанським захисникам вийшов віч-на-віч з Симоном і відправив м'яч у сітку. Іспанці відразу стали сигналізувати, що француз відзначився з офсайду, та й з повторів так здавалося, але VAR рішення рефері не змінив - гол і 2:1 на користь Франції.

Фото: стоп-кадр передачі на Мбаппе в моменті з вирішальним голом (https://twitter.com/GuillemBalague)

Могли іспанці врятуватися, але після ударів Оярсабаля і Піно свою команду рятував голкіпер Франції Льоріс.

У підсумку Франція, яка, до слова, є чинним чемпіоном світу, стала другим володарем кубка Ліги націй. Вперше трофей завоювала Португалія в 2019-му році. Раніше сьогодні Італія в матчі за "бронзу" переграла Бельгію 2:1.

Фото: французи с кубком Ліги націй (uefa.com)

ІСПАНІЯ - ФРАНЦІЯ 1:2

Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Іспанія: Симон - Аспалікіета, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Алонсо - Гаві (Коке, 75), Бускетс, Родрі (Форнальс, 84) - Ферран Торрес (Меріно, 84), Сарабія (Піно, 61), Оярсабаль

Франція: Льоріс - Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кмпембе - Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамені, Т. Ернандес - Грізманн (веретено, 90 + 2), Бензема, Мбаппе