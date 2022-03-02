RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вибух біля вокзалу в Києві: системи ППО збили російську ракету

Автор: Артур Родивилов

Українські системи ППО збили крилату ракету Росії. Вибух почули в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко.

За його словами, ворог хотів вдарити по одному з центрів управління.

"Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль де-небудь в центрі Києва, жертви і руйнування були б жахливими", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, ввечері в середу в районі підземного переходу київського вокзалу пролунав потужний вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України