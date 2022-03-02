Вибух біля вокзалу в Києві: системи ППО збили російську ракету

Українські системи ППО збили крилату ракету Росії. Вибух почули в районі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко.
За його словами, ворог хотів вдарити по одному з центрів управління.
"Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль де-небудь в центрі Києва, жертви і руйнування були б жахливими", - повідомив Геращенко.
Нагадаємо, ввечері в середу в районі підземного переходу київського вокзалу пролунав потужний вибух.
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