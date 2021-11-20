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Вибух на військовій базі в Канаді: кількість постраждалих зросла вдвічі

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Канада, Субота 20 листопада 2021 05:45
Вибух на військовій базі в Канаді: кількість постраждалих зросла вдвічі Фото: через вибух на військовій базі в Канаді постраждало 22 людини (скрін відео ctvnews.ca)
Автор: Наталья Скороход

Кількість постраждалих в результаті вибуху на військовій базі "Комокс" в Канаді зросла до 22 осіб. Раніше повідомлялося, що травми від вибуху отримали всього десять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.ca.

Серед постраждалих в результаті вибуху в будівлі казарми, де проводився ремонт, не тільки військові, а й мирні жителі.

"Шістнадцять військовослужбовців і шість мирних жителів отримали поранення", - повідомили в Міністерстві національної оборони Канади.

За словами полковника і командира крила 19 Wing Comox Бріна Еліота, всіх постраждалих виписали з лікарні в п'ятницю, за винятком одного військовослужбовця.

Хоча будівля ремонтувалася, вона використовувалася під житлові приміщення. На момент час вибуху у будівлі проживало 59 осіб, хоча не всі перебували в приміщенні.

Елліот повідомив, що після вибуху на місце прибула міська пошуково-рятувальна група з Ескімальту, яка прочісувала будівлю за допомогою інфрачервоних технологій.

"Вони шукали всю ніч, використовуючи акустичні та інфрачервоні технології, щоб побачити, чи є там хтось", - сказав Елліот.

Військова база заявляє, що вибух не торкнувся жоден літак і не вплинув на його дії в повітрі. Інцидент розслідується федеральними і провінційними чиновниками, а також військовими.

"Бувши підозра на витік природного газу, але я не слідчий", - сказав Елліот.

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