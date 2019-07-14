Вибух у Рівненській області: у дворі виявлено склад боєприпасів

У дворі будинку 59-річного жителя Смиги Рівненської області, де 13 липня в результаті вибуху загинули двоє малолітніх дітей, виявили склад боєприпасів Другої Світової війни. Про це повідомляє пресс-служба поліції області.

Працівники вибухотехнічного відділу ГУ Національної поліції та піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучені знешкоджують вибухові предмети у віддалених місцях. Зараз точна кількість вибухонебезпечних предметів ще встановлюється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє дітей 11 і 13 років. Інцидент стався в селищі Смига в суботу, 13 липня. В результаті вибуху в підсобному приміщенні загинули двоє дітей - 13-річний хлопчик і 11-річна дівчинка.

За словами першого заступника Нацполиции В'ячеслава Аброськіна, діти з сейфу, який знаходився в підсобному приміщенні домогосподарства їх діда, взяли невідомий предмет, який здетонував. 59-річний чоловік займався збором металобрухту, а також притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.