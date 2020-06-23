Вибух на Позняках: під завалами більше немає загиблих

Під завалами зруйнованої вибухом багатоповерхівки на Позняках в Києві більше немає загиблих. Таким чином, всього в результаті вибуху загинули п'ять осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що до розбору завалів залучено понад 200 осіб і 44 одиниці техніки. Всього підрозділи ДСНС вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає.

Вибух стався в багатоповерхівці на вул. Соломії Крушельницької, 1/5. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого горіння. В результаті були зруйновані квартири на п'ятому, шостому, сьомому і восьмому поверсі будівлі. Розбір завалів ускладнювався загрозою обвалення всієї секції. Мешканців багатоповерхівки евакуювали і тимчасово розселили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 23 червня на місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку на Позняках було виявленого п'ятого загиблого.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала його як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.