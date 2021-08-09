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Вибух на Позняках: поліція завершила досудове розслідування

Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування відносно 5 службових осіб АТ "Київгаз", які причетні до вибуху житлового будинку на Позняках. Найближчим часом справу буде передано до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що вибух газу у житловому будинку на Позняках призвів до руйнування конструкції, загибелі п’ятьох людей й травмуванню трьох. Згідно з даними слідства, до інциденту причетні службові особи АТ "Київгаз", які проігнорували вимоги стосовно:

  • правил безпеки систем газопостачання;
  • кодексу газорозподільних систем.

"Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ "Київгаз", троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці",- відзначає пресслужба.

Вищезгаданим особам оголошено про завершення слідства й вже найближчим часом справу буде скеровано до суду.

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ПознякиВибух