Вибух на Позняках: поліція завершила досудове розслідування

Нагадаємо, що вибух газу у житловому будинку на Позняках призвів до руйнування конструкції, загибелі п’ятьох людей й травмуванню трьох. Згідно з даними слідства, до інциденту причетні службові особи АТ "Київгаз", які проігнорували вимоги стосовно:

правил безпеки систем газопостачання;

кодексу газорозподільних систем.

"Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ "Київгаз", троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці",- відзначає пресслужба.

Вищезгаданим особам оголошено про завершення слідства й вже найближчим часом справу буде скеровано до суду.