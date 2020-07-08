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Вибух на Позняках: через тиждень чекають на результати експертиз, будуть підозри

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 17:44
Вибух на Позняках: через тиждень чекають на результати експертиз, будуть підозри
Фото: вибух на Позняках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Основна версія - вибух газу

Поліція приблизно через тиждень отримає результати експертиз в рамках кримінальної справи про вибух у будинку в Дарницькому районі Києва. Після цього слідство зможе висунути конкретні підозри.

Про це глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, коли конкретно будуть результати експертиз, Клименко відповів: "Приблизно через тиждень. І тоді слідство вже піде вперед. Тоді разом з прокуратурою вже зможемо формувати підозра".

За його словами, основна версія події - вибух газу.

"Проводимо вісім експертиз, очікуємо результатів - бездоказово звинувачувати людей у тому, що сталося, не можна. Однозначно, основна версія - це газ", - сказав Клименко.

Він додав, що силовики провели слідчі дії у службах газу, які обслуговували Дарницький район.

"Ми провели виїмку документів у центральному та районному офісах "Київгазу", в жеку, вилучили всі документи, що стосуються видачі дозволів на заміну лічильників і в цілому на ремонт газового обладнання, поки слідчі вивчають цю документацію", - розповів Клименко.

Нагадаємо, за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

Також РБК-Україна писало, що постраждалим від вибуху в будинку на Позняках вже почали видавати нові квартири.

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