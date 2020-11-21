Вибух кисню у Винниках: пацієнтів з госпіталю евакуювали

Пацієнтів госпіталю для ветеранів і репресованих, в якому відбулася аварія з киснем для пацієнтів з коронавірусом, переводять в інші лікарні. Система подачі вже відновлена.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.
Раніше він повідомив, що причиною аварії в системі подачі кисню міг стати вибух при заправці.
"Зараз в лікарні 60 хворих, залежних від кисню. 30 прийме лікарня швидкої допомоги, 5 з них у реанімації. 12 людей везуть у восьму лікарню", - написав мер Львова.
Пізніше Садовий повідомив, що в лікарню швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них - в реанімацію.
Водночас директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис повідомив телеканалу "Суспільне.Львів", що в госпіталі стався "злам кисневої системи". За його словами, хворих переводять в інші лікарні і проводяться ремонтні роботи.
Львівський обласний госпіталь ветеранів - одне з найбільш завантажених медустанов, які лікують хворих COVID-19, повідомила прес-служба Львівської обласної адміністрації.
Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні до кисню підключені понад 16 тисяч лікарняних ліжок. Це на 6,8 тисячі більше, ніж у вересні.