Вибух кисню у Винниках: пацієнтів з госпіталю евакуювали

Фото: евакуація пацієнтів (zaxid.net)

Пацієнтів госпіталю для ветеранів і репресованих, в якому відбулася аварія з киснем для пацієнтів з коронавірусом, переводять в інші лікарні. Система подачі вже відновлена.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

Раніше він повідомив, що причиною аварії в системі подачі кисню міг стати вибух при заправці.

"Зараз в лікарні 60 хворих, залежних від кисню. 30 прийме лікарня швидкої допомоги, 5 з них у реанімації. 12 людей везуть у восьму лікарню", - написав мер Львова.

Пізніше Садовий повідомив, що в лікарню швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них - в реанімацію.

Водночас директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис повідомив телеканалу "Суспільне.Львів", що в госпіталі стався "злам кисневої системи". За його словами, хворих переводять в інші лікарні і проводяться ремонтні роботи.

Львівський обласний госпіталь ветеранів - одне з найбільш завантажених медустанов, які лікують хворих COVID-19, повідомила прес-служба Львівської обласної адміністрації.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні до кисню підключені понад 16 тисяч лікарняних ліжок. Це на 6,8 тисячі більше, ніж у вересні.