Вибух гранати в Харкові: у поліції розповіли деталі

Винуватець інциденту з вибухом гранати в Харкові підірвав три гранати. Дві з них він кинув у квартиру колишньої дружини.

Про це повідомляє Національна поліція в Харківській області.

З'ясувалося, що чоловік прийшов до колишньої дружини нібито за грошовим боргом. Після розмови в квартирі він вийшов на вулицю і, розбивши вікна, кинув гранати РГД-5 в кухню і кімнату квартири жінки. У цей час вона перебувала в коридорі і не постраждала, перебуваючи в квартирі одна, відправивши перед інцидентом на вулицю сина і батька.

Після початку поліцейської операції чоловік почав тікати від них і під час цього він вибіг на дитячий майданчик, де підірвав третю гранату, вибух якої ампутував йому руку. Поліція затримала його відразу ж і викликала швидку допомогу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 15, пунктом 5 ч.2 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник госпіталізований і перебуває у важкому стані. Палата, в якій знаходиться чоловік, буде охоронятися поліцією, а за місцем його проживання проведуть обшуки для можливого вилучення зброї і боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області стався вибух на газорозподільному пункті. Тоді загинули троє людей.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Львові стався вибух у багатоповерхівці через витік газу.