Вибух газу в російському Ногінську: четверо осіб й дитина можуть ще перебувати під завалами

Під завалами житлового будинку, внаслідок вибуху газу, можуть перебувати ще п’ятеро осіб. Серед них неповнолітня дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.
На цей час, під завалами будинку можуть знаходитися четверо дорослих осіб й дитина.
Внаслідок вибуху газу в житловому будинку обвалилося перекриття другого, третього, четвертого й п’ятого поверхів. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих, ще сімнадцять осіб постраждали. Шість осіб, серед яких двоє дітей - були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть протягом наступної ночі.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в російському Ногінську обвалився житловий будинок внаслідок вибуху газу.