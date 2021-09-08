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Вибух газу в російському Ногінську: четверо осіб й дитина можуть ще перебувати під завалами

Автор: Сергій Пишкін

Під завалами житлового будинку, внаслідок вибуху газу, можуть перебувати ще п’ятеро осіб. Серед них неповнолітня дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

На цей час, під завалами будинку можуть знаходитися четверо дорослих осіб й дитина.

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку обвалилося перекриття другого, третього, четвертого й п’ятого поверхів. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих, ще сімнадцять осіб постраждали. Шість осіб, серед яких двоє дітей - були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть протягом наступної ночі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в російському Ногінську обвалився житловий будинок внаслідок вибуху газу.

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Російська ФедераціяВибух газу