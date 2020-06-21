Вибух будинку в Києві: рятувальники виявили першого загиблого

Станом на 11 ранку, 21 червня, у Києві виявили першого загиблого в результаті вибуху в 9-поверховому будинку. Евакуювали понад 20 осіб.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11:00 знайдено 1 загиблу особу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше рятувальники евакуювали 21 людину. Триває ліквідація наслідків вибуху.

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

"Евакуювали 21 особу. Розблокована 1 людина і проводиться розблокування трьох людей з-під завалів", - повідомляли в ДСНС.

Вибух стався в житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті сталося руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

Попередньою причиною інциденту в ДСНС називають вибух газоповітряної суміші.

Раніше повідомлялося, що цією вночі у Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталося ДТП, в результаті якого 3 людини загинули та 4 постраждали.