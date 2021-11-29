ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибух на Бурштинській ТЕС: поліція завела справу і чекає на результати експертиз

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Понеділок 29 листопада 2021 16:10
Вибух на Бурштинській ТЕС: поліція завела справу і чекає на результати експертиз Фото: на Бурштинській ТЕС стався вибух (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

За фактом вибуху на Бурштинській ТЕС (тепловій електростанції) відкрито кримінальну справу. Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки при проведенні робіт з високою небезпекою.

Про це РБК-Україна повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

"На даний час розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК України. Але поки розслідування не проводиться, тому що ми чекаємо відповідних актів і експертиз від ДСНС та інших відповідних служб, які нададуть свої висновки. Тоді ми будемо вирішувати про можливе розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Бурштинській ТЕС стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей.

Зокрема, на котлі сьомого енергоблоку прорвало трубу діаметром 60 мм, після чого стався викид газопарової суміші і газів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Бурштынская ТЭС Вибух
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ