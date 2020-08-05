Вибух в Бейруті та друга хвиля коронавируса в Європі: новини за 4 серпня

Колаж РБК-Україна

Потужні вибухи в Бейруті призвели до десятків жертв і тисяч поранених, в одному з регіонів Німеччини оголосили про другу хвилю коронавируса, в Україні оголосили "розпродаж" тюрем. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 4 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

У Бейруті прогриміли два потужні вибухи, постраждали тисячі людей

У столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи. Вони знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 73 людей загинули та майже 4 тисячі людей отримали поранення, ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони. За підсумками засідання Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні. Всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мухаммед Фахмі повідомив, що в порту Лівану вибухнула велика партія аміачної селітри, яка зберігалася на одному зі складів.

На відео, які публікують очевидці, величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.

У МОЗ спрогнозували, коли буде спалах коронавірусу в Україні

Тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля. В Україні також прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, динаміка по COVID-19 зростає у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії. "І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня", - заявив він.

Про другу хвилю коронавірусу вже оголосили в одному з регіонів Німеччини.

В Україні оголосили "розпродаж" в'язниць, першою буде колонія під Києвом

Міністерство юстиції України оголосило початок так званого "великого розпродажу" в'язниць. Першим об'єктом стане Ірпінський виправний центр під Києвом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту в Facebook.

Повідомляється, що 6 серпня на території "Ірпінського виправного центру (№ 132)" пройде захід, присвячений початок продажу українських в'язниць. Ця колонія також стане першим об'єктом, виставленим на продаж.

Очікується, що керівництво Мін'юсту розповість про плани подальших продажів, а також про те, куди підуть отримані кошти.

На південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків, - Лукашенко

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сьогодні йому надійшла інформація про перекидання ще одного загону бойовиків на територію країни. За даними президента, загін перекинули на південь. Про це він повідомив у посланні білоруському народу і Національним зборам.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми повинні, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо", - сказав Лукашенко. https://www.rbc.ua/ukr/news/yug-belarusi-perebrosili-eshche-odin-otryad-1596537255.html

Як писало РБК-Україна, в кінці липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, прибули для дестабілізації ситуації під час виборів президента, намічених на 9 серпня.

Пасажири влаштували бунт в Тернополі і вимагали зробити зупинку: деталі скандалу

У Тернополі пасажири потягу влаштували бунт, щоб він зупинився у місті, попри заборону "Укрзалізниці". У вагонах перебувало 85 осіб, які поверталися з Херсонської області, серед яких були діти та хворі з ДЦП.

Тернопіль за новими правилами адаптивного карантину віднесли до "червоної" зони та заборонили там зупинятися поїздам, висаджувати та приймати пасажирів потягів далекого прямування. Під заборону потрапив також і Луцьк. Укрзалізниця не попередила пасажирів про те, що зупинки не буде і це призвело до бунту.

"Коли машиніст поїзда відмовився зробити в місті червоної зони зупинку, піднявся бунт. У Тернопіль з Херсонської області поверталися 85 осіб. Були там і діти, хворі на ДЦП. Після обурення пасажирів поїзд таки висадив людей у Тернополі", - йдеться в повідомленні.