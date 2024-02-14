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Зимой выгоднее. Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Одессе

Фото: Недвижимость в Одессе (facebook.com/elegypark)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине дорожает аренда однокомнатных квартир. За год цены выросли на 15,9%, сообщает Госстат. Но зимой кардинального подорожания аренды в больших городах не происходит.

К примеру, в Одессе рынок аренды переживает относительное затишье. За сколько можно арендовать однокомнатную квартиру в Одессе, читайте в материале РБК-Украина.

Что происходит на рынке аренды в Одессе

По данным Госстата, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).

Но на цену жилья, даже если она повышается в среднегодовом измерении, влияют много факторов.

В Одессе на цены всегда влияла и продолжает влиять сезонность. Как правило, зимой спрос на аренду квартир редко переживает всплеск. Спрос в холодное время года обычно ниже, чем летом, говорит в комментарии РБК-Украина специалист по продажам квартир в Одессе, член ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Внученко.

Фото: Стоимость аренжды квартир в Одесссе очень зависит от сезона (facebook.com/elegypark)

"Обычно зимой спрос на аренду ниже. Если рынок продаж очень зависит от вероятности обстрелов, то аренда – больше от сезона. Летом и осенью квартиры в Одессе арендуют активно, а в декабре-феврале люди реже переезжают, решают такие вопросы раньше.  Весной спрос начинает расти, летом достигает пика. Но в этом сезоне ситуация будет зависеть от того, будет сам сезон или нет, приедут люди на отдых или не приедут", – говорит риелтор.

По его словам, из-за непредсказуемости ситуации во время войны делать какие-либо прогнозы на рынке практически невозможно.

"Отдельная категория  рынка – те, кто сдает квартиры посуточно. Там привязка к сезону прямая. Кто сдает жилье посуточно, говорили мне, что из-за отсутствия официального сезона отдыха в прошлом году спрос был низким. А вот вторая половина лета была по спросу на аренду жилья более активной", – добавляет Юрий Внученко.

Читайте также: Вторичка – лучший вариант. Выгодно ли вкладывать деньги в квартиры и какие риски во время войны

Сколько стоит арендовать квартиру в Одессе. Цены по районам

По данным аналитиков Dim Ria, цены на аренду квартир в Одессе зимой кардинально не повышаются. В большинстве (18) микрорайонов цены остаются без изменений, в 5 микрорайонах цены выросли, а в 6 – даже снизились.

Цены за квартиры в разных районах города по состоянию на февраль такие:

  • Однокомнатные: 6 950 грн;
  • Двухкомнатные: 7 949;
  • Трехкомнатные: 7 565 грн;
  • Четырехкомнатные: 11 174 грн.

Фото: Статистика изменения цен на аренду по 29 районам Одессы за последний месяц (dom.ria.com)

Фото: Как менялись цены (dom.ria.com)

Средние цены по районам Одессы по данным Dim Ria:

  1. Киевский район: 7 027 грн;
  2. Пересыпский: 6 029 грн;
  3. Приморский: 12 058 грн;
  4. Хаджибейский: 6 029 грн.

Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Одессы (скриншот с сайта dom.ria.com)

Тем временем аренда жилья продолжает повышаться в цене. За год аренда подорожала на 16%. Ми писали, где в Украине самое дорогое жилье.

Отметим, цены на квартиры чувствительны к валютным колебаниям и реагирует на события войны. Особенно в последнее время говорят о существенном подорожании квадратных метров. Почему дорожает жилье и что влияет на стоимость квартир, РБК-Украина рассказали эксперты рынка недвижимости.

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