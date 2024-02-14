Зимой выгоднее. Сколько сейчас стоит арендовать квартиру в Одессе

Что происходит на рынке аренды в Одессе

По данным Госстата, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).

Но на цену жилья, даже если она повышается в среднегодовом измерении, влияют много факторов.

В Одессе на цены всегда влияла и продолжает влиять сезонность. Как правило, зимой спрос на аренду квартир редко переживает всплеск. Спрос в холодное время года обычно ниже, чем летом, говорит в комментарии РБК-Украина специалист по продажам квартир в Одессе, член ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Внученко.

Фото: Стоимость аренжды квартир в Одесссе очень зависит от сезона (facebook.com/elegypark)

"Обычно зимой спрос на аренду ниже. Если рынок продаж очень зависит от вероятности обстрелов, то аренда – больше от сезона. Летом и осенью квартиры в Одессе арендуют активно, а в декабре-феврале люди реже переезжают, решают такие вопросы раньше. Весной спрос начинает расти, летом достигает пика. Но в этом сезоне ситуация будет зависеть от того, будет сам сезон или нет, приедут люди на отдых или не приедут", – говорит риелтор.

По его словам, из-за непредсказуемости ситуации во время войны делать какие-либо прогнозы на рынке практически невозможно.

"Отдельная категория рынка – те, кто сдает квартиры посуточно. Там привязка к сезону прямая. Кто сдает жилье посуточно, говорили мне, что из-за отсутствия официального сезона отдыха в прошлом году спрос был низким. А вот вторая половина лета была по спросу на аренду жилья более активной", – добавляет Юрий Внученко.

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Сколько стоит арендовать квартиру в Одессе. Цены по районам

По данным аналитиков Dim Ria, цены на аренду квартир в Одессе зимой кардинально не повышаются. В большинстве (18) микрорайонов цены остаются без изменений, в 5 микрорайонах цены выросли, а в 6 – даже снизились.

Цены за квартиры в разных районах города по состоянию на февраль такие:

Однокомнатные: 6 950 грн;

6 950 грн; Двухкомнатные: 7 949;

7 949; Трехкомнатные: 7 565 грн;

7 565 грн; Четырехкомнатные: 11 174 грн.

Фото: Статистика изменения цен на аренду по 29 районам Одессы за последний месяц (dom.ria.com)

Фото: Как менялись цены (dom.ria.com)

Средние цены по районам Одессы по данным Dim Ria:

Киевский район: 7 027 грн; Пересыпский: 6 029 грн; Приморский: 12 058 грн; Хаджибейский: 6 029 грн.

Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Одессы (скриншот с сайта dom.ria.com)