Зимой свет в Украине могут отключать по 4-6 часов в сутки, - эксперт

"Если действительно, а есть такой прогноз, что в январе или во второй половине декабря, там опять такие метеорологи тоже, это такая наука, которая иногда точная, а иногда не совсем. Есть несколько вариантов сценариев метеорологического прогноза, в которых есть 2- 2,5 недели морозов на -15. Вот если это произойдет, то действительно в таком случае отключения точно будут", - сказал Харченко.

По его словам, отключения света "не будут апокалипсисом". Они продлятся 4-6 часов в сутки, но будут абсолютно необходимы для того, чтобы удерживать стабильную систему.

"Из того, что у меня есть доступ к информации, из того, что я понимаю в энергосистеме, до -5 мы можем рассчитывать, проходить без существенных отключений. Далее, почти наверняка, они понадобятся, но они будут предсказуемы, по графику. Гораздо большую опасность несут атаки, но предусмотреть результат атак - это практически невозможно", - отметил эксперт.