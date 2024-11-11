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Зимой свет в Украине могут отключать по 4-6 часов в сутки, - эксперт

Фото: зимой свет в Украине могут отключаться по 4-6 часов в сутки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Свет в Украине зимой могут отключать по 4-6 часов в сутки. Однако при условии, если будут морозы от -15 градусов.

Об этом YouTube-каналу РБК-Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Если действительно, а есть такой прогноз, что в январе или во второй половине декабря, там опять такие метеорологи тоже, это такая наука, которая иногда точная, а иногда не совсем. Есть несколько вариантов сценариев метеорологического прогноза, в которых есть 2- 2,5 недели морозов на -15. Вот если это произойдет, то действительно в таком случае отключения точно будут", - сказал Харченко.

По его словам, отключения света "не будут апокалипсисом". Они продлятся 4-6 часов в сутки, но будут абсолютно необходимы для того, чтобы удерживать стабильную систему.

"Из того, что у меня есть доступ к информации, из того, что я понимаю в энергосистеме, до -5 мы можем рассчитывать, проходить без существенных отключений. Далее, почти наверняка, они понадобятся, но они будут предсказуемы, по графику. Гораздо большую опасность несут атаки, но предусмотреть результат атак - это практически невозможно", - отметил эксперт.

Отключение света зимой

Напомним, ранее мы сообщали, что в "Укрэнерго" готовятся к нескольким сценариям прохождения зимы 2024-2025. Она будет одной из самых трудных за предыдущие три года.

Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут выключать до 8 часов в сутки.

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