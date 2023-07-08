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Уже в Украине. Командиры обороны "Азовстали" вернулись домой из Турции

Фото: командиры "Азовстали" вернулись домой (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину вернулись все командиры обороны "Азовстали", которых в сентябре 2022 года освободили из российского плена. До сегодняшнего дня все они находились на территории Турции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, на украинскую территорию вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

"Сегодня, в 500-ый день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали". Они воевали ради Украины, героически воевали, абсолютно. Они прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома", - сказал президент Владимир Зеленский во Львове.

Украинский президент также поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении наших командиров.

Фото: украинские командиры обороны "Азовстали" уже дома (РБК-Украина, Сергей Пышкин)

В то же время Денис Прокопенко во время разговора с журналистами намекнул, что планирует вернуться на войну.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - сказал "Редис".

Плен после обороны "Азовстали"

Российские войска окружили Мариуполь уже 2 марта 2022 года и постепенно сужали кольцо. Поэтому уже в середине апреля силам обороны пришлось переместиться на территорию металлургического завода "Азовсталь". Там украинские защитники вели оборону до середины мая, находясь под постоянными бомбардировками и артиллерийскими ударами.

Еще во время боев за "Азовсталь" командиры обращались к международным партнерам с просьбой посодействовать проведению процедуры "экстракшн" для сохранения жизней военных и гражданских, также находившихся в бункерах завода.

В середине мая командиры получили приказ выходить из "Азовстали", чтобы сберечь жизни украинских защитников. Военные и гражданские выходили партиями в течение 5 дней.

22 сентября 2022 стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Тогда же при посредничестве Турции из плена были освобождены Прокопенко, Волынский, Паламарь, Хоменко и Шлега.

Их освобождение из плена предполагало, что они будут находиться в Турции до конца войны в Украине во избежание их возвращения в зону боевых действий.

Больше об обороне Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

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