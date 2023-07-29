RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уж не СВО? Путин заявил о "вооруженном конфликте с соседом"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "вооруженным конфликтом с соседом", в отличие от "специальной военной операции", как он говорил ранее.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по поводу саммита "Россия-Африка", передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отвечая на слова журналиста о том, что "сейчас не 1937 год", Путин заявил, что сейчас "2023-й и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом".

Отметим, что в 1937 году начался период "большого террора", во время которого коммунисты арестовали, пытали и депортировали более 1,5 млн человек.

Выступление Путина 29 июля

После саммита "Россия-Африка" Путин провел пресс-конференцию, на которой сделал несколько заявлений в своем классическом циничном стиле. Так, он заявил, что РФ якобы не похищала украинских детей, а лишь "спасала их от обстрелов", а также заявил, что "вся эта история раздута".

Не обошлось и от привычных заявлений о якобы неонацизме в Украине, а также очередным нытьем о том, что РФ якобы готова к переговорам, но Киев на них не идет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины