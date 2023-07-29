Уж не СВО? Путин заявил о "вооруженном конфликте с соседом"

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "вооруженным конфликтом с соседом", в отличие от "специальной военной операции", как он говорил ранее.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по поводу саммита "Россия-Африка", передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отвечая на слова журналиста о том, что "сейчас не 1937 год", Путин заявил, что сейчас "2023-й и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом".

Отметим, что в 1937 году начался период "большого террора", во время которого коммунисты арестовали, пытали и депортировали более 1,5 млн человек.

Выступление Путина 29 июля

После саммита "Россия-Африка" Путин провел пресс-конференцию, на которой сделал несколько заявлений в своем классическом циничном стиле. Так, он заявил, что РФ якобы не похищала украинских детей, а лишь "спасала их от обстрелов", а также заявил, что "вся эта история раздута".

Не обошлось и от привычных заявлений о якобы неонацизме в Украине, а также очередным нытьем о том, что РФ якобы готова к переговорам, но Киев на них не идет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.