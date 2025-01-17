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Уже больше 150 атак. Какая ситуация на фронте в Украине на вечер

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте на вечер 17 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С начала суток уже состоялось более 150 атак на фронте. Оккупанты продолжают больше всего давить на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Всего с начала этих суток произошло 155 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", - говорится в сообщении.

Покровское направление

На этом участке фронта с начала суток противник 64 раза атаковал в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Шевченко, Зверового, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

Украинские защитники отбили 49 штурмов, еще 15 боестолкновений продолжаются до сих пор. По предварительным данным уже было обезврежено 410 оккупантов, из них 173 - безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, десять единиц автомобильной техники и два средства спутниковой связи.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Силы обороны успешно отбили попытку противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил семь наступательных действий у Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

При поддержке авиации на Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, 24 попытки россиян потеснить ВСУ с занимаемых позиций не имели успеха, продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков в районе Большой Новоселки.

Два раза противник напрасно атаковал ВСУ на Приднепровском направлении.

В Курской области Силы обороны отбили девять штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются три боестолкновения. На других направлениях - без особых изменений.

Напомним, по данным на 16:00, на фронте состоялись 97 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, где ВСУ отбили 27 атак оккупантов.

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