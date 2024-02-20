Уже 546 детей бесплатно учатся программированию на курсах Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина

Scratch — визуальный язык программирования, хорошо подходящий для обучения основам IT и разработки программного обеспечения. Курс Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина рассчитан на детей 8-11 лет и с самого запуска пользуется огромной популярностью среди учеников и родителей.

Сейчас запущено 56 групп, среди которых 19 учатся онлайн, а 37 – в аудиториях школ, университетов, библиотек и образовательных хабов. Всего более 27 локаций в разных регионах. Учат детей создавать свои первые игры и интерактивные истории 44 ментора среди опытных украинских IT-специалистов.



(фото: Code Club Украина)

Ментор из Львова Надежда Гарасимчук рассказывает: "Я веду курс программирования на Scratch уже не первый год. Программа адаптирована к возрасту детей, подробно разработанная инструкция по каждому уроку позволяет пошагово объяснить задачи. Проекты построены таким образом, что сложность нарастает постепенно, поэтому учащиеся лучше усваивают материал, не боятся нового".

Она также отмечает, что проекты, которые она воплощает с учениками, интересны, учат решать проблемы, анализировать ситуации и находить творческие подходы. Все это способствует развитию креативности и отвлеченного мышления с ранних лет.

Курс Scratch является частью инициативы IT Kids проекта "Клуб супергероев" благотворительного фонда Favbet Foundation. Сейчас в рамках Клуба действуют несколько образовательных и спортивных программ, которые раскрывают суперспособности украинских детей. Кроме IT-обучения, это и бесплатные секции по нескольким видам спорта и обеспечение школьников канцелярией. Большинство из этих проектов рассчитаны на детей украинских военнослужащих и вынужденных переселенцев.

(фото: Code Club Украина)

"Большинство проектов Favbet Foundation сегодня посвящены обеспечению нашей армии: автомобили, дроны, радиоаппаратура и т.д. Будущее страны решается на фронте, но мы не забываем и о тех, кто будет строить Украину через несколько лет. Поэтому проекты, умножающие возможности украинских детей, всегда будут оставаться в нашем фокусе", — говорит Евгений Бондарь, куратор Favbet Foundation.

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