ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Взаємодія з ООН залишається одним із пріоритетів для України, - Разумков

Автор: Игорь Литвиненко

Взаємодія з Організацією об'єднаних націй залишається для України одним з пріоритетів у зовнішній політиці. Україна продовжує робити свій внесок в розвиток дружніх відносин між націями.

Популярні новини

Про це йдеться в заяві спікера Верховної ради Дмитра Разумкова до 75-річчя створення ООН.

"Україна продовжує вважати взаємодію з Організацію об'єднаних націй одним з пріоритетів у зовнішній політиці. Переконаний, що кожен з нас буде робити все можливе, щоб наша держава продовжувала зміцнювати свій авторитет на міжнародній арені. А забезпечення прав людини, непорушності кордонів і територіальної цілісності залишаться ціннісними орієнтирами для всіх держав-членів", - заявив Разумков.

Відзначимо, ООН була створена 24 жовтня 1945 роки підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки, а також розвитку співробітництва між країнами. Зараз в ООН входять 193 держави.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН опублікували новий звіт про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який містить вимоги до Російської Федерації.

Також повідомлялося, що Україна переобрана в Раду з прав людини ООН на 2021-2023 роки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНДмитро Разумков