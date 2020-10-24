Взаємодія з ООН залишається одним із пріоритетів для України, - Разумков

Взаємодія з Організацією об'єднаних націй залишається для України одним з пріоритетів у зовнішній політиці. Україна продовжує робити свій внесок в розвиток дружніх відносин між націями.

Про це йдеться в заяві спікера Верховної ради Дмитра Разумкова до 75-річчя створення ООН.

"Україна продовжує вважати взаємодію з Організацію об'єднаних націй одним з пріоритетів у зовнішній політиці. Переконаний, що кожен з нас буде робити все можливе, щоб наша держава продовжувала зміцнювати свій авторитет на міжнародній арені. А забезпечення прав людини, непорушності кордонів і територіальної цілісності залишаться ціннісними орієнтирами для всіх держав-членів", - заявив Разумков.

Відзначимо, ООН була створена 24 жовтня 1945 роки підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки, а також розвитку співробітництва між країнами. Зараз в ООН входять 193 держави.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН опублікували новий звіт про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який містить вимоги до Російської Федерації.

Також повідомлялося, що Україна переобрана в Раду з прав людини ООН на 2021-2023 роки.