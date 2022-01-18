Взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою національної безпеки, - Ляшко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дарниці".

"Скоординована взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою національної безпеки в умовах пандемії COVID-19 та успішного протистояння іншим викликам для системи охорони здоров’я країни. Держава зацікавлена у розвитку довгострокової та системної співпраці з українськими фармацевтичними компаніями", - заявив Віктор Ляшко.

За його словами, розвиток національного фармвиробництва є однією з цілей Національної економічної стратегії на період до 2030 року, яку уряд схвалив у березні 2021 року.

Сьогодні "Дарниця" входить у топ-1000 фармацевтичних компаній світу. За одну хвилину робочого часу на заводі компанії виготовляють 62 ампули лікарських засобів, 484 таблетки та 14 флаконів крапель. Загалом же у 2021 році “Дарниця” випустила 181 млн упаковок препаратів, що є найвищим показником в Україні, та 22 нових бренди. Минулого року компанія вкотре посіла перше місце за обсягами виробництва лікарських засобів у країні.

Зазначимо, що таблетки "Цитрамон-Дарниця", визнані засобом №1 для боротьби з головним болем в Україні, - єдиний препарат вітчизняного виробництва, який входить до топ-5 аптечних продажів.

"У сучасних умовах потужна та інноваційна фарма - це не просто важливий елемент охорони здоров’я, але й невіддільна складова національної безпеки країни. Можна навіть сказати - її біобезпеки, - вважає голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків. - Український ринок для нас є пріоритетним, і тому “Дарниця” фокусується на створенні ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів для українців".

У "Дарниці" відзначили, що готові співпрацювати з урядом задля розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі. Серед напрямків подальшої співпраці виокремили розвиток біотехнологій, впровадження інноваційних методик наукових досліджень, а також розробку дієвих та безпечних засобів боротьби з COVID-19.

"Фарма з її постійними потребами в оптимізації виробництва та складних технологіях для розробки і досліджень завжди була на вістрі інноваційного розвитку України. Запозичення наших напрацювань державою - це цілком природний процес, і ми із задоволенням переведемо його в офіційний формат. Наприклад, за підтримки МОЗ та керівництва країни в цілому “Дарниця” може допомогти у створенні в Україні повноцінного антикоронавірусного хабу, який забезпечить вакцинами, а також профілактичними та терапевтичними засобами і країну, і Східну Європу", - зазначив Дмитро Шимків.

Уже зараз "Дарниця" експортує свої лікарьскі засоби до 15 країн ЄС, СНД, Близького (Середнього) Сходу та Східної Азії й працює над розширенням ринків збуту. Компанія має сертифікацію з належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice - GMP), яку регулярно отримує починаючи з 2002 року. Щорічний темп зростання експорту компанії складає приблизно 30%.