Виявлено зміну основних симптомів COVID-19

Мутації коронавірусу призвели до зміни його основних симптомів. Про це заявляють вчені одного з найстаріших університетів Англії - Королівського коледжу Лондона.
Разом з тим Всесвітня організація охорони здоров'я поки вважає головними симптомами COVID - 19 лихоманку, сухий кашель і стомлюваність. Головний біль, закладеність носа і біль в горлі вважаються менш поширеними симптомами.
Національна служба охорони Здоров'я Великобританії вважає основними симптомами лихоманку, тривалий кашель і втрату нюху і смаку.
Вчені розповіли, що на початку пандемії сильний кашель спостерігався у 46% тих, що заразилися. Але тепер основними стали інші симптоми.
Професор генетичної епідеміології Тім Спектор вважає важливим, щоб хворі з ознаками застуди проходили тестування. За його словами, "індійський" варіант коронавірусу нагадує просту застуду у молодих людей і вони можуть стати джерелом поширення COVID-19.
Раніше лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний варіант коронавірусу. Вони помітили симптоми, яких зазвичай не буває у пацієнтів зі звичайним COVID-19.
Нагадаємо, що у Великобританії через Delta-варіант можуть скасувати зняття обмежень