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Вивозили з України товари військового призначення: СБУ викрила організаторів схеми

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 11:45
Вивозили з України товари військового призначення: СБУ викрила організаторів схеми Архівне фото: СБУ затримала українців, які вивозили за кордон військові товари (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Контррозвідники Служби безпеки України викрили двох українців, які незаконно вивозили за кордон товари військового призначення. Злочинну схему організували мешканці Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як стало відомо співробітникам СБУ, чоловіки купували в Україні авіаційні агрегати та комплектуючі до військової техніки, а потім вивозили до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об'єктів цих країн.

Правоохоронці виявили та вилучили авіаційні насоси та контактори на одному з митних постів Київської митниці.

У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів та авіаційну техніку сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки та штампи на продукцію, матеріали листування українців з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв'язку тощо.

Фото: співробітники СБУ вилучили товари військового призначення в українців, які вивозили їх за кордон (ssu.gov.ua)

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Нагадаємо, Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію озброєння на 1 млрд гривень, яке вилучила під час спецоперацій.

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Служба безпеки України
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