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Висновки Венеціанської комісії врахують при підготовці судової реформи

Автор: РБК-Україна

В Україні врахують висновки Венеціанської комісії щодо ситуації з Конституційним судом при підготовці судової реформи. Юристи вже вивчають документи.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

За його словами, юристи Офісу президента і Верховної ради аналізують висновки і рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати. Він також запропонував комісії з питань правової реформи опрацювати ці рекомендації при підготовці судової реформи.

"Крім того, стоїть чітке завдання - провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що тільки маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки і створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов'язаннями і рекомендаціями Венеціанської комісії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія оприлюднила висновок про наслідки рішення Конституційного суду, яким скасували низку положень антикорупційного законодавства. Зокрема, вона підкреслила, що будь-яке рішення КСУ має виконуватися, хоча він і не має брати на себе функції парламенту.

Також комісія оприлюднила рішення з питання реформування КСУ, в якому рекомендує чітко сформулювати обмеження сфер Конституційного суду з конкретних питань. Також передбачається, що суд зобов'яжуть вказувати конкретні причини визнання неконституційним кожного положення закону.

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