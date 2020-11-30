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Виведення російської військ з Придністров'я з Москвою не обговорювалося, - Кремль

Москва, Понеділок 30 листопада 2020 12:25
Виведення російської військ з Придністров'я з Москвою не обговорювалося, - Кремль
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

У Кремлі заявили, що не обговорювали з Молдовою питання виведення російських військ з Придністров'я. У Російській Федерації розраховують на продовження діалогу з Молдовою.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

Він назвав діалог з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном щодо питання Придністров'я "більш конструктивним".

"Попереднього обговорення цієї теми немає. Звичайно, ми розраховуємо на те, що потреба в більш збалансованому підході в контексті наших двосторонніх відносин велика", - заявив Пєсков.

У Кремлі розраховують, що конструктивізм у переговорах між Росією і Молдовою буде продовжуватися.

Нагадаємо, сьогодні новообраний президент Молдови Майя Санду виступила за виведення оперативної групи російських військ з невизнаного Придністров'я. Також вона заявила, що російських миротворців в Придністров'ї повинна замінити місія ОБСЄ.

До цього Санду регулярно виступала з заявами про неприпустимість розміщення російських військ в Придністров'ї.

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