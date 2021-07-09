RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вивели на табло телефон аятоли: хакери спричинили збій на залізниці Ірану

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок кібератак, потяги національної залізниці в Ірані були затримані або скасовані. Хакери порушили роботу квиткових кас та вебсайту підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок хакерської атаки, на національних вокзалах Ірану виник "безпрецедентний хаос". Як зазначає видання, хакери порушили роботу квиткових кас й вебсайту національної залізниці, через що потяги буди затримані й скасовані.

Зокрема, номери гарячих ліній, що висвічуються на таблоїдах, були замінені номером, який належить офісу верховного лідера аятоли Алі Хаменея.

Представник державної залізничної компанії, зі свого боку, відзначив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки кібератаки й заперечив наявність масштабних затримок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іранхакерикібератакавокзал