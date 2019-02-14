Витіснення українських підприємств з ринку РФ почалося на початку 2000-х, - Порошенко

За словами глави держави, окупація РФ частини України завдала тяжкого удару по промисловості нашої держави

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000-х годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Президент подчеркнул, что тяжелый удар по украинской промышленности нанесли аннексия Россией Крыма и оккупация части Донбасса.

"Российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса нанесли тяжелый удар по украинской промышленности. Но хотел бы напомнить, что планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000-х годов", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что на сегодня приоритетными секторами экономики Украины являются агропромышленный комплекс, IT-сектор, туризм и логистика.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства отметил, что за три года объем украинской торговли с ЕС вырос на 55%. Он также отметил, что на сегодня доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, доля РФ - всего 7,7%.

Добавим, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%.