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Витіснення українських підприємств з ринку РФ почалося на початку 2000-х, - Порошенко

Новини » Політика    14.02.2019 - 12:31
Витіснення українських підприємств з ринку РФ почалося на початку 2000-х, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави держави, окупація РФ частини України завдала тяжкого удару по промисловості нашої держави

Президент України Петро Порошенко заявив, що цілеспрямоване витіснення українських підприємств з російського ринку почалося ще з початку 2000-х років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Президент підкреслив, що тяжкого удару по українській промисловості завдали анексія Росією Криму та окупація частини Донбасу.

Витіснення українських підприємств з ринку РФ почалося на початку 2000-х, - Порошенко

"Російська анексія Криму і окупація частини Донбасу завдали тяжкого удару по українській промисловості. Але хотів би нагадати, що планомірне і цілеспрямоване витіснення українських підприємств з російського ринку почалося ще з початку 2000-х років", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що на сьогодні пріоритетними секторами економіки України є агропромисловий комплекс, IT-сектор, туризм і логістика.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави зазначив, що за три роки обсяг української торгівлі з ЄС зріс на 55%. Він також зазначив, що на сьогодні частка Євросоюзу в структурі українського експорту становить 42,6%, частка РФ - всього 7,7%.

Додамо, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%.

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