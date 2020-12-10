В умовах прогнозованої бюджетної кризи, вихід із якої влада "нових облич" бачить у підвищенні тарифів, обвалі курсу національної валюти та нескінченних іноземних запозиченнях, необхідно повернути до управління країною справжнього професіонала з успішним досвідом подолання світової кризи.

Про це заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук у Facebook.

На його думку, таким професіоналом, зокрема, є двічі прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

"Осінні місцеві вибори, де партія Тимошенко отримала найкращий результат по країні серед партій, які опонують "зеленій" владі, чітко показали: українці вимагають від президента і парламенту сформувати професійний і відповідальний уряд на чолі з Тимошенко. І це не питання політичних амбіцій. Це питання виживання країни й кожного з нас", - вважає експерт.

Він нагадав, що під час прем’єрства Тимошенко у 2008-2009 роках українці практично не відчули на собі наслідки світової економічної кризи. Так само, на його думку, можна було б уникнути й цьогорічного коронавірусного колапсу, аби владна більшість взяла до уваги підготовлений командою "Батьківщини" покроковий план виходу країни з кризи.

Корнійчук наголошує, що з-поміж інших опозиціонерів лідер "Батьківщини" якісно вирізняється якраз тим, що постійно разом зі своєю командою пропонує владі свою експертну допомогу - антикризові заходи й стратегії, покликані підтримати економіку і захистити соціальні гарантії громадян.

"На відміну від інших "опозиціонерів", які потирають руки в передчутті колапсу в країні, Тимошенко постійно проявляє позицію політика-державника - системно пропонуючи владі конструктивні рішення для порятунку країни, навіть перебуваючи в опозиції", - зауважує експерт.

Нагадаємо, на місцевих виборах за кількістю обраних депутатів "Батьківщина" поступилася лише партії "Слуга народу" і стала кращою серед опозиційних сил, провівши до місцевих рад понад 4500 депутатів.