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Хто виступає проти нафтового ембарго - співучасник злочинів Росії, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС ввести нафтове ембарго проти Росії. Також він згадав про тих, хто виступив проти цього рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби у Твіттері.

"Якщо якась країна в Європі протистоятиме ембарго на російську нафту, будуть чіткі підстави сказати, що ця країна є співучасником злочинів, які скоїла Росія на території України", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, в угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Відомо, що Європейська комісія може дозволити Угорщині та Словаччині не вводити ембарго на нафту в рамках шостого пакету санкцій проти Росії. Оскільки обидві країни дуже сильно залежать від російських поставок.

Також ми повідомляли, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що формула нафтового ембарго повинна влаштувати всіх членів ЄС. Заборона вдарить по економіці Росії.

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